مسؤولون: استشهاد شريطيين فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بانفجار في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 11:33 مساء
سماء قطاع غزة فجر يوم 15 مارس 2019 خلال شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع. (فرانس برس)

استشهد شرطيان فلسطينيان وجُرح شخص على الأقل في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة لم تعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وعلى تويتر، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع أشرف القدرة، استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة، وتابع «بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة».

وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم وعلاء زياد الغرابلي ويبلغان 32 عاما. وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان أن الشهيدين شرطيان وأن قوات الأمن في غزة فتحت تحقيقا، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يشن أي غارة، كما أكد شهود عيان فلسطينيون لوكالة فرانس برس أنهم لم يرصدوا تحليق أي طائرة في الأجواء.

وأفاد مراسل «فرانس برس» بتضرر عدد من المنازل المجاورة وبوجود آثار دماء على الطريق.

وكانت إسرائيل قد شنّت في وقت سابق الثلاثاء غارة جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق قذيقة هاون من القطاع في اتجاه أراضي الدولة العبرية، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال شهود من موقع القصف لفرانس برس إنّ طائرة استطلاع بدون طيار ضربت منشآت تابعة لحركة حماس شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين. 

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي باللغة الإنكليزية أنّ «قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية». 

وأضاف «ردا على ذلك، استهدفت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة»، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة سقطت في أرض خلاء بدون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. 

ويثير التوتر على الحدود مخاوف من تصعيد إضافي قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر.

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