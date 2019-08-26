المرصد: مقتل 12 مدنيًّا في ضربات جوية غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 10:12 مساء
دخان يتصاعد بعد غارة جوية شرق مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب السورية، 24 أغسطس 2019. (أ ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية روسية ولقوات النظام السوري أسفرت عن مقتل 12 مدنيًّا في شمال غرب سورية، حيث أدى القصف الشديد إلى مقتل مئات الأشخاص منذ أواخر أبريل.

وتابع المصدر أن الغارات الجوية الروسية على عدة مناطق في جنوب محافظة إدلب أسفرت عن مقتل ستة مدنيين، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن غارات جوية للنظام أسفرت عن مقتل ستة مدنيين أيضًا في المنطقة نفسها الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام»، مشيرًا إلى أن القصف أصاب 27 مدنيًّا آخرين.

ومنذ الأربعاء، سيطر الجيش السوري على مدينة خان شيخون الرئيسية من الجهاديين والفصائل المقاتلة، واجتاح الريف جنوبًا حتى حاصر مركز مراقبة تركيًّا في شمال محافظة حماة. والسبت، احتشد مقاتلون موالون للحكومة شمال خان شيخون في محاولة واضحة لمواصلة الهجوم. وبعد خان شيخون، فإن معرة النعمان هي البلدة التالية على طريق سريعة رئيسية تمر عبر محافظة إدلب يقول محللون إن دمشق تريد استعادتها.

وستسمح سيطرة الحكومة الكاملة على هذه الطريق بربط العاصمة مع مدينة حلب التي استعادت السيطرة عليها بالكامل أواخر العام 2016.

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