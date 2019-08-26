عون: الهجوم الإسرائيلي على لبنان «بمثابة إعلان حرب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 04:41 مساء
الرئيس اللبناني ميشال عون (ارشيفية: الإنترنت)

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية إعلان حرب، وقال اليوم الإثنين، إن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم بطائرتين مسيَّرتين كان «بمثابة إعلان حرب».

ونقل مكتب عون عنه قوله على موقع «تويتر»: «ما حصل بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا»، وفق وكالة «رويترز».

الجيش اللبناني: طائرتا الاستطلاع اللتان سقطتا في معقل حزب الله إسرائيليتان

وتحطمت طائرتان مسيَّرتان، أمس الأحد، في الضاحية الجنوبية ببيروت التي يهيمن عليها حزب الله، الأمر الذي دفع الجماعة المدعومة من إيران لتحذير جنود إسرائيليين على الحدود من الرد.

تهديد استقرار المنطقة
فيما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس الأحد، أن سقوط طائرتي استطلاع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بمثابة «عدوان» على سيادة لبنان ويشكل «تهديدًا للاستقرار» في المنطقة.

وقال في بيان: «إن العدوان الجديد ... يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد التوتر»، مؤكدا أنه «اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701» الذي أرسى وقفًا للأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل إثر حرب تموز 2006، وفق وكالة «فرانس برس».

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