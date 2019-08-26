تحرك عسكري إسرائيلي على الحدود اللبنانية

شهدت الحدود اللبنانية، الإثنين، تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية، بعد يوم حافل من التطورات سقطت خلاله طائرتان إسرائيليتان مسيَّرتان في معقل ميليشيات حزب الله ببيروت، فضلًا عن ضربات صاروخية جنوب العاصمة السورية

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن التحركات العسكرية الإسرائيلية، كانت في محيط موقع «السماقة» المواجه لبلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.

وأضافت أن الدوريات الإسرائيلية على الخط العسكري الموازي للخط الأزرق (الفاصل بين البلدين)، على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا. وفي تطور ذي صلة، حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك شرق لبنان.

وكانت القوات الإسرائيلية كثفت، الأحد، من دورياتها العسكرية على طول الحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين مسيَّرتين إسرائيليتين في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل ميليشيات حزب الله اللبناني.

وبدا أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وسورية، في أعقاب هجمات ليل السبت الأحد. وأعلن، الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق الجولان السوري المحتل، فضلًا عن تكثيف الدوريات على الحدود مع لبنان.