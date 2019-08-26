تحرك عسكري إسرائيلي على الحدود اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 04:37 مساء

شهدت الحدود اللبنانية، الإثنين، تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية، بعد يوم حافل من التطورات سقطت خلاله طائرتان إسرائيليتان مسيَّرتان في معقل ميليشيات حزب الله ببيروت، فضلًا عن ضربات صاروخية جنوب العاصمة السورية

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان أن التحركات العسكرية الإسرائيلية، كانت في محيط موقع «السماقة» المواجه لبلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.

وأضافت أن الدوريات الإسرائيلية على الخط العسكري الموازي للخط الأزرق (الفاصل بين البلدين)، على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا. وفي تطور ذي صلة، حلقت طائرة استطلاع إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك شرق لبنان.

وكانت القوات الإسرائيلية كثفت، الأحد، من دورياتها العسكرية على طول الحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين مسيَّرتين إسرائيليتين في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل ميليشيات حزب الله اللبناني.

وبدا أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وسورية، في أعقاب هجمات ليل السبت الأحد. وأعلن، الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق الجولان السوري المحتل، فضلًا عن تكثيف الدوريات على الحدود مع لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها