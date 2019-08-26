الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم على هدف عسكري في الرياض

قالت حركة الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، إنها هاجمت هدفا عسكريا في العاصمة السعودية الرياض بطائرات مسيرة مسلحة.

ولم يرد التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحركة في اليمن، بعد على طلب للتعليق، وفق وكالة «رويترز».

وأوضح المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة «الأناضول»، أن الطيران المسير التابع للجماعة نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات «صماد 3» على هدف عسكري هام فى العاصمة السعودية الرياض، وكانت الإصابة مباشرة.

وأضاف: «نجدد دعوتنا للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا».

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ومؤخرا دأب الحوثيون على إعلان استهدافهم منشآت تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.