السعودية والإمارات تشكلان لجنة لـ«فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات» في جنوب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 11:58 صباحا
عنصران من القوات الانفصالية يقفان عند نقطة تفتيش في مدينة عدن، 18 أغسطس 2019 (فرانس برس)

جددت السعودية ودولة الإمارات، اليوم الإثنين، دعوتهما إلى الانفصاليين والحكومة اليمنية للتفاوض والحوار من أجل التهدئة في جنوب اليمن الذي يشهد مواجهات دامية.

وتجري هذه الاشتباكات على خلفية صراع بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات وبين الحكومة المدعومة من السعودية، وهما طرفان ينتميان نظريا إلى نفس المعسكر. وأضرت هذه المواجهات بالحلف بين الرياض وأبو ظبي اللتين تشكلان دعامتي التحالف في اليمن ضد الحوثيين وفق وكالة «فرانس برس».

وحثت السعودية والإمارات، في بيان مشترك صدر عن وزارتي خارجية البلدين، طرفي المواجهات على التعاون مع لجنة مشتركة جرى تشكيلها «لفض الاشتباك وإعادة انتشار القوات». ودعا البيان الطرفين إلى «الانخراط في حوار جدة (الذي دعت له السعودية) لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدها بعض المحافظات الجنوبية».

انتقال المواجهات إلى أبين وشبوة
وكانت السلطات اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي ترفض التحاور طالما لم ينسحب الانفصاليون من المواقع التي استولوا عليها في عدن. واندلعت الاشتباكات في هذه المدينة الجنوبية التي تضم مقرات الحكومة اليمنية، في 7 أغسطس، وتمكن على إثرها الانفصاليون التابعون إلى «المجلس الانتقالي الجنوبي» من السيطرة على غالبية المباني الحكومية والمعسكرات فيها، وأهمها القصر الرئاسي. وانتقلت المواجهات بين الطرفين إلى محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين.

الحكومة تسيطر على شبوة 
انسحب الانفصاليون من عدد من المقرات التي سيطروا عليها في عدن، فيما رفضوا الانسحاب من بقية المواقع. واستولى الانفصاليون على مقرين عسكريين في أبين يتبعان إلى الحكومة، بينما تعرضوا إلى نكسة اليوم الإثنين في محافظة شبوة التي انتقلت إلى سيطرة الحكومة بالكامل، بحسب مصادر أمنية.

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