الاحتلال يقصف مواقع في غزة

نيران جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (الإنترنت)

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين.

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية اتخاذ ما وصفته بـ«إجراء عقابي هو خفض إدخال الوقود إلى محطة الطاقة الرئيسة في قطاع غزة»، مما يعني انخفاضا كبيرا في التغذية بالتيار الكهربائي. حسب وكالة «فرانس برس».

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وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ أُطلقت مساء الأحد من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. وزعم في بيان أن «منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين من الصواريخ الثلاثة».

وفي بيان آخر، صرح الجيش صباح الإثنين بأنه «ردا على ذلك، ضربت طائرات إسرائيلية عددا من الأهداف الإرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة، بينها مكتب قائد كتيبة في حماس».