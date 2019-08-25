السعودية تعترض 6 صواريخ أطلقها الحوثيون على جنوب المملكة

العقيد الركن تركي المالكي خلال مقابلة مع فرانس برس في الرياض في 21 مايو 2019

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن السعودية اعترضت ستة صواريخ أطلقها المتمرّدون الحوثيون في اليمن على جنوب المملكة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم، «اعتراض وتدمير ستة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

من جهتها أكدت شبكة تلفزيون «المسيرة» التابعة للمتمرّدين أن الحوثيين اطلقوا عشرة صواريخ بالستية من نوع «بدر 1» استهدفت مرابض الطائرات الحربية والأباتشي في مطار جيزان الإقليمي ومواقع عسكرية في جيزان في جنوب المملكة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه دمّر طائرة مسيّرة أطلقها الجوثيون باتّجاه مدينة خميس مشيط في جنوب السعودية، والتي تضم قاعدة جوية كبيرة. وكثّف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة شن الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة على السعودية التي تتّهم إيران بتسليح المتمرّدين في اليمن.

ويسيطر المتمرّدون الحوثيون على أجزاء كبيرة من شمال البلاد وغربها كما والعاصمة صنعاء. في المقابل لا تخفي إيران دعمها للحوثيين لكنّها تنفي تسليحهم. وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية.