سعد الحريري: «العدوان الإسرائيلي يهدد الاستقرار الإقليمي»

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأحد، أنّ سقوط طائرتي استطلاع فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بمثابة «عدوان» على سيادة لبنان ويشكل «تهديداً للاستقرار» في المنطقة.

وقال في بيان إن «العدوان الجديد ... يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر» مؤكداً أنه «اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701» الذي أرسى وقفاً للأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل إثر حرب تموز 2006، وفق وكالة «فرانس برس».

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