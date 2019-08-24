القوات الحكومية اليمنية تسيطر على «عتق» بعد مواجهات مع انفصاليين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 07:49 مساء

سيطرت القوات الحكومية اليمنية، السبت، على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة بعد يومين من المواجهات الدامية مع انفصاليين جنوبيين، بحسب ما أعلن مصدر حكومي.

وكانت المواجهات بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اندلعت في شبوة ليل الخميس. وقُـتل 11 شخصًا على الأقل، وفق «فرانس برس».

وقال المصدر إن مقاتلين من قوات النخبة الشبوانية، التي أُنشئت العام 2016 بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، «أُجبروا على التراجع بعد دخولهم بعض المباني الحكومية» في عتق.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم كشف هويته، أن القوات الحكومية سيطرت على أحد معسكرات قوات النخبة. وأكد المصدر أن «المعارك بين الطرفين انتقلت الى أطراف المدينة». ودفع الطرفان بتعزيزات إلى المنطقة، بحسب ما أعلن كل منهما السبت.

وتأتي المواجهات في شبوة بعد اشتباكات دامية في وقت سابق هذا الشهر بين قوات الحكومة وقوات «الحزام الأمني»، وغالبية عناصره من الانفصاليين الجنوبيين، اندلعت في عدن. وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئًيا، الأسبوع الماضي، من مواقع رئيسية احتلها في عدن، تحت ضغوط من السعودية والإمارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.

كما دفع المجلس الانتقالي الجنوبي القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة. ويتلقى الانفصاليون دعمًا وتدريبًا من دولة الإمارات، علمًا بأنها الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المقربين من إيران.

واتهمت الحكومة اليمنية الإمارات العربية المتحدة «بالمسؤولية في التمرد المسلح»، وحضتها على وقف دعم «هذه الميليشيا». لكن رغم قتال المتمردين معًا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، خصوصًا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال العام 1990 وولادة اليمن الموحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»