هيئة الأمم المتحدة للمرأة تثني على «التطور الإيجابي» لوضع النساء السعوديات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 10:29 مساء

أثنت مديرة الاتصالات بمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الدكتورة موزة الشحي، عن التطور الإيجابي في وضع النساء السعوديات.

وأشارت الدكتورة الشحي إلى خطوات عديدة اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية للنهوض بحقوق المرأة واصفة إياها بـ«خطوات جديرة بالثناء».

ولفتت الشحي إلى «تعديل نظام الوصاية للسماح للمرأة السعودية بالسفر والحصول على جواز سفر في سن 21».

كما أشارت الدكتورة موزة الشحي إلى «تمكين المرأة من تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق،وأن تكون مؤهلةً كوصي على الأطفال القصر، ومنح المرأة حرية الدراسة في الجامعة وفرصة البحث عن عمل دون طلب الإذن من قريب لها من الذكور، رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة».

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