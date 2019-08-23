مصرع 5 في تدافع على حفل لمغني الراب «سولكينغ» بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 07:08 مساء

لقى خمسة أشخاص مصرعهم، تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاما، مساء الخميس في الجزائر، خلال تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي في العاصمة الجزائرية، قبيل حفل لنجم الراب الجزائري، سولكينغ، الذي يردد المتظاهرون إحدى أغنياته، كما ذكرت أجهزة الإنقاذ لـ«فرانس برس».

وقال رئيس مكتب الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية،النقيب نسيم برناوي، لـ«فرانس برس» إن التدافع وقع عند أحد مداخل ملعب رياضي في العاصمة الجزائرية، حيث كانت تقام الحفلة الموسيقية وتسبب في «مصرع خمسة أشخاص: شابتان في الـ19 والـ22 وثلاثة فتيان في الـ13 والـ16 والـ21. ولم يتم بعد التعرف على هوية إحدى الضحايا».

وأضاف «نقلنا 13 جريحا في حالة خطيرة إلى مستشفى مصطفى باشا قضى خمسة منهم» فيه.

وتابع «بين الاصابات الطفيفة عالجنا 86 شخصا في المكان نقل 32 منهم إلى المستشفى».

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير المستشفى قوله إن ثلاث فتيات وشابين جميعهم في العشرينات من العمر لقوا مصرعهم.

وذكرت الوكالة استنادا إلى شهادات أولى متطابقة أن التدافع حصل عند قرابة الساعة (19,00 بتوقيت غرينتش) أمام مدخل ثانوي للاستاد الرياضي قبل ساعة من بدء الحفلة الموسيقية التي جرت بعد ذلك بشكل طبيعي لأكثر من أربع ساعات.

وذكرت الإذاعة الوطنية التي نشرت الحصيلة نفسها أن الجمهور أشار إلى خلل في التنظيم.

وأعلن الصحفي المستقل، أكرم خريف، لـ«فرانس برس» أنه في حين تجمع آلاف الأشخاص أمام الملعب الرياضي بعد الظهر «لم يكن هناك سوى أربعة مداخل صغيرة تسمح بدخول شخص واحد فقط كل مرة». وجمع عدة شهادات في صفوف قوات الأمن.

وتابع بأنه مع اقتراب موعد بدء الحفلة «حصل تدافع وسقط أشخاص».

ويردد المتظاهرون في أغلب الأحيان أغنية «الحرية» التي أهداها مغني الراب الجزائري المقيم في فرنسا إلى المتظاهرين.

وطرحت الأغنية في مارس الماضي بعد أقل من شهر على بدء التظاهرات الكبيرة في 22 فبراير ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال منذ ذلك الحين، ثم ضد النظام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون تعليقا على حرائق غابات الأمازون: رئة كوكبنا تحترق
دولى
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روسيا تحظر هذه السيارات