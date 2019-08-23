3 جرحى في انفجار قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 12:28 مساء

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن هجوم.

ونقلت «فرانس برس» بيان عن الجيش الإسرائيلي قال، «تقرير أولي.. تم تلقي تقرير عن هجوم إرهابي» بالقرب من مستوطنة دولف شمال غرب رام الله. وأضاف «يبدو أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الموقع».

وذكرت مصادر طبية أن انفجارا بالقرب من نبع أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم شاب عمره 17 عاما إصابته خطيرة. 

ويتم نقل اثنين آخرين يبلغان 46 و20 عاما إلى المستشفى بالمروحية، بحسب لجنة نجمة داود الحمراء للإسعاف. 

وذكر صحفيون من وكالة فرانس برس أن قوات الأمن الإسرائيلية انتشرت في المكان. ولم ترد أية تفاصيل أخرى عن الحادث.

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