قوات النظام السوري تحاصر نقطة مراقبة تركية جنوب إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 10:04 صباحا

تمكنت قوات النظام السوري الجمعة من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي جنوب إدلب».

يذكر أن قوات النظام تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على مدينة خان شيخون جنوب إدلب، فيما اضطرت هيئة تحرير الشام والفصائل المعارضة الأخرى إلى الانسحاب، وقد دفعت تركيا بقوات إلى منطقة القتال، في محاولة لمنع قوات النظام من التقدم أكثر.

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