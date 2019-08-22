السلطة الفلسطينية تستعيد جزءا من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 05:01 مساء

استعادت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، من إسرائيل عائدات ضريبة المحروقات وقدرها نحو ملياري شيكل (512 ألف يورو)، بحسب ما أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

وقال الشيخ لوكالة «فرانس برس»: «تم اليوم تنفيذ اتفاق توصلنا إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها حوالي ملياري شيكل». 

وتشكل هذه الأموال جزءا من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ فبراير بحجة أنها تدفع لعائلات الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لدى قوات الاحتلال.

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