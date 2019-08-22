حكم مرتقب بحق سوري متهم بجريمة قتل أثارت أعمال شغب يمينية في ألمانيا

شموع وأزهار في 30 أغسطس 2018 في كيمنتس تكريما لذكرى الألماني دانيال هيليغ الذي قتل طعنا (فرانس برس)

يواجه شاب سوري متهم بقتل مواطن ألماني طعنًا حكمًا، اليوم الخميس، في جريمة أثارت -العام الماضي- أعمال عنف عنصرية في الشوارع واحتجاجات لليمين المتطرف في مدينة كيمنتس في شرق البلاد.

يصدر الحكم في وقت حسّاس، بعد عام على خروج آلاف النازيين الجدد والمواطنين الغاضبين في شوارع المدينة وقبل أسبوع من انتخابات محليّة في المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية سابقًا، وفق وكالة «فرانس برس».

ومتوقع أنّ يحقق حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي نظّم مسيرات ضد المهاجرين والإسلام، نتيجة جيدة في الانتخابات في ولاية ساكسونيا وولاية براندنبورغ المجاورة في 1 سبتمبر.

وتتهم السلطات علاء شيخي (23 عامًا) وكذلك شابًا عراقيًا لا يزال فاراً بطعن الألماني دانيال هيليغ (34 عامًا) في شجار بأحد الشوارع في 26 أغسطس الماضي. وتشاجر العراقي الفار ويدعى فرهاد أ (22 عامًا) في البداية مع هيليغ، بحسب الادعاء الذي يطالب بالسجن عشر سنوات للشاب السوري.

اعتقال شيخي

وطعن الرجلان السوري والعراقي، هيليغ الذي توفي متأثرًا بإصابات في القلب والرئتين، كما طعنا رجلًا آخر أصيب بجروح بالغة. وبعد ساعات من وقوع الجريمة، اعتقل شيخي الذي وصل إلى ألمانيا إبان موجة تدفق المهاجرين في العام 2015، وعراقي آخر أفرج عنه لاحقًا بسبب عدم وجود أدلة. وفي حال إدانة السوري الذي ينفي التهمة الموجهة إليه، فإنه يواجه السجن لمدة 15 عامًا.

أدلة ضعيفة

وقالت محامية شيخي إن الأدلة ضعيفة ضد موكلها وتعتمد فقط على شهادات مشكوك فيها، عوضًا عن أدلة الحمض الريبي النووي أو البصمات أو غير ذلك من الأدلة. وتجري المحاكمة في دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، وليس في كيمنتس لأسباب أمنية وبسبب ما اعتبرته المحكمة «الاهتمام الشعبي بشكل استثنائي».

أخبار جريمة القتل انتشرت حينها خلال ساعات من وقوعها على مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى خروج حشود من المشاغبين من مشجعي كرة القدم والمتطرفين من ممارسي الفنون القتالية والنازيين الجدد إلى شوارع كيمنتس.