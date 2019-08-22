ظريف: «لن نبدأ حربــًا في الخليج لكننا سندافع عن أنفسنا»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (ارشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لن تبدأ حربـــًا في الخليج لكنها ستدافع عن نفسها.

وأضاف في كلمة بالمعهد النرويجي للشؤون الدولية: «هل ستنشب حرب في... الخليج؟ بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب.. لكننا سندافع عن أنفسنا»، وفق وكالة «رويترز».

تصريحات ظريف جاءت في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وأسقطت طهران طائرة استطلاع أميركية مسيرة في الخليج بصاروخ أرض - جو في يونيو الماضي، وقالت إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها، في حين تؤكد الولايات المتحدة أنها كانت في المجال الجوي الدولي.

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وأشار ظريف أمس الأربعاء، إلى أن بلاده «لن تنسحب من الاتفاق النووي لأنه اتفاق جيد، والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم»، مضيفاً أن بلاده يمكن أن تأتي أيضًا بأفعال «غير متوقعة» ردًا على سياسات الولايات المتحدة «غير المتوقعة» في عهد الرئيس دونالد ترامب.