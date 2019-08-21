قوات النظام السوري تسيطر على مدينة خان شيخون

سيطرت قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في شمال غرب سورية، كما استعادت مناطق في محيطها لتغلق بذلك كافة المنافذ أمام نقطة مراقبة للقوات التركية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «قوات النظام تعمل حالياً على نزع الألغام» في المدينة الواقعة في ريف إدلب الجنوبي، موضحاً أنها «انتشرت أيضاً في طرقات في محيط خان شيخون، لتحاصر بذلك المنطقة الممتدة من جنوبها إلى ريف حماة الشمالي، وتغلق كافة المنافذ أمام نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك»، وفق «فرانس برس».