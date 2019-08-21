الإمارات «ترفض» اتهامات الحكومة اليمنية بدعم تحركات الانفصاليين

أعربت الإمارات عن «رفضها القاطع» الاتهامات التي توجهها لها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدعم تحركات الانفصاليين في جنوب البلاد، حيث سيطروا بالقوة على مدينة عدن وعلى معسكرين لقوات السلطة.



وقال نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، سعود الشامسي، أمام مجلس الأمن: «يؤسفنا سماعنا (...) عن مزاعم وادعاءات موجهة ضد بلادي حول التطورات في عدن، وهي مزاعم نرفضها رفضا قاطعا جملة وتفصيلا»، حسبما نقلت عنه الأربعاء وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية «وام».



والإمارات شريك رئيس في تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد دعما للحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين المقربين من إيران.



وأكد الشامسي خلال جلسة للمجلس الثلاثاء أن بلاده «وبصفتها شريكا في التحالف، ستبذل قصارى جهدها لخفض التصعيد في جنوب اليمن»، معتبرا أنه «ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شماعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات».



وجاءت تصريحات الشامسي بعد اتهامات وجهتها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لأبوظبي بدعم تحركات الانفصاليين الجنوبيين.



وقد سيطر الانفصاليون في 10 أغسطس على مدينة عدن، العاصمة الموقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات، قبل أن يدفعوا القوات الحكومية لمغادرة معسكرين في محافظة أبين القريبة.



ويقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف التحالف ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014.



لكن رغم قتال المتمردين معا، يخوض الانفصاليون والقوات الحكومية معركة ترسيخ نفوذ محتدمة في الجنوب، وخصوصا في عدن، عاصمة الدولة الجنوبية السابقة قبل اتحادها مع الشمال العام 1990 وولادة اليمن الموحد.