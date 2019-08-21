تعطل ناقلة نفط إيرانية قرب سواحل السعودية بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 12:35 مساء
ناقلة النفط الايرانية "غريس 1" قبالة شواطىء جبل طارق في الخامس عشر من اغسطس 2019. (فرانس برس)

أكدت وزارة النفط الإيرانية الأربعاء، تعرض ناقلة نفط إيرانية لعطل في البحر الأحمر قرب السعودية، لكن طاقمها بخير وتخضع لتصليحات.

وتعرضت الناقلة «إتش تي إل أم»، لعطل الثلاثاء عند مسافة 120 كيلومترًا (75 ميلا) شمالي ميناء ينبع السعودي، بحسب ما نقل موقع الوزارة عن شركة الناقلات الوطنية الايرانية. 

ونقلت عن المدير الفني للشركة أكبر جبل عاملي، قوله إن «طاقم الناقلة بحالة استنفار ويعمل على إصلاح الخلل الفني، وأن الناقلة من ناحية السلامة مستقرة»، موضحًا أن جميع أفراد الطاقم بخير، حسب ما نقلت «فرانس برس». 

والناقلة مدرجة على لائحة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية على موقع وزارة الخزانة الأميركية. وهذه ثاني ناقلة إيرانية تتعرض لعطل خلال الأشهر الأخيرة، بعدما اضطرت ناقلة «هابينس 1» إلى الرسو في ميناء جدة السعودي لإجراء إصلاحات، أفادت تقارير أنها كلفت الجمهورية الإسلامية 10 ملايين دولار.

يأتي ذلك بعد أيام من إبحار ناقلة «أدريان دارا» الإيرانية من منطقة جبل طارق البريطانية بعد الإفراج عنها رغم محاولة الولايات المتحدة احتجازها من جديد. 

وشاركت القوات البريطانية حليفة الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة في مضيق جبل طارق في 4 يوليو للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على هذا البلد. 

لكن محكمة في جبل طارق أمرت الأسبوع الماضي بالإفراج عن الناقلة التي بدأت بالإبحار شرقًا مساء الأحد لكن وجهتها النهائية غير معروفة. 

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادته فرض عقوبات على طهران.

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