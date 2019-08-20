كباشي: تسلّمنا أسماء مرشحي «الحرية والتغيير» وحل المجلس العسكري قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 06:52 مساء

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، الثلاثاء، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي.

وكشف كباشي عن صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري بعد قليل. ونفى وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيرًا إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير، بحسب «سكاي نيوز».

وكانت قوى الحرية والتغيير، قد طلبت مهلة 48 ساعة، لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي. وستكون هذه الخطوة توطئة لإصدار مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري الحالي وتكوين المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 3 سنوات.

وبحسب الاتفاق بين الطرفين، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء. كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.

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