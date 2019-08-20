السودانيون ينتظرون تشكيل «المجلس السيادي» وسط خلافات

عمر البشير في قفص الاتهام أمام هيئة محكمة في الخرطوم، 19 أغسطس 2019، (فرانس برس)

ينتظر السودانيون اليوم الثلاثاء، تشكيل المجلس السيادي، الذي تم الاتفاق عليه بعد توقيع «الإعلان الدستوري» الذي تم التوصل إليه، السبت الماضي، بين العسكريين و الحركة الاحتجاجية، ممثلة في «قوى الحرية والتغيير».

ويحل المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من قبل الجيش، إثر تظاهرات حاشدة استمرت خمسة أشهر.

ولا تزال الخطوات الأولى للانتقال لحكم مدني بعد البشير صعبة خصوصًا مع وجود خلافات في معسكر الحركة الاحتجاجية تعطل تشكيل المجلس الجديد الحاكم للسودان، وفق ما ذكرته «فرانس برس».

وكان الإعلان عن تشكيلة المجلس مقررًا الأحد، تزامنًا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

والإثنين أصدر المجلس العسكري بيانًا قال فيه إن حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة أي من الأحد إلى الثلاثاء.

وقال إن ذلك جاء تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من ورد في قائمة الخمسة أسماء التي قدموها الأحد.

ويفترض أن يضم «المجلس السيادي» 11 عضوًا، ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهرًا في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهرا.

وحددت خريطة الطريق التي اتفق عليها الجنرالات وقادة الاحتجاج في الأسابيع الماضية الثلاثاء موعدًا للإعلان الرسمي عن اسم رئيس الوزراء.

ووافق عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة والمقيم في أديس أبابا، على ترشيح الحركة الاحتجاجية لاسمه لتولي المنصب، لكنه ينتظر الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي.

وأجري حفل التوقيع الرسمي لـ«الإعلان الدستوري» السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير.

لكن رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، يبقى هناك تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصًا حول حضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي محمد، الذي شارك بتوقيع الاتفاق.

ويقود دقلو «قوات الدعم السريع» المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 يونيو. ويخشى كثر من أن يقوم باحتكار السلطة لاحقًا ويقضي على التحول الديمقراطي في البلاد.

وتندد النساء، اللواتي كن حاضرات بقوة في الاحتجاجات، كذلك بالتمثيل الضعيف للمرأة في المؤسسات الانتقالية.

قفص الاتهام

وظهر البشير الذي حكم البلاد 30 عامًا الإثنين جالسًا في قفص اتهام، ماثلًا أمام هيئة محكمة بتهم فساد، في مشهد لم يتخيله ثلثا السودانيين البالغ عددهم 40 مليونا والذين ولدوا خلال عهده.

وخرجت كل الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء بعناوين مرتبطة بظهور البشير في قفص الاتهام الإثنين.

ونشرت بعضها صورة البشير في قفص الاتهام، وهي الصورة التي باتت رمزًا لانهيار نظامه العسكري الإسلامي.

وخلال جلسة المحاكمة التي استمرت ثلاث ساعات، أبلغ محقق المحكمة أن البشير أقر بتلقي 90 مليون دولار من السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأواخر أبريل الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير في الخرطوم.

وقال العميد شرطة أحمد علي، المشرف على التحري في قضية البشير، للمحكمة عند بدء جلسات المحاكمة إن «المتهم (البشير) أبلغنا أن الأموال جزء من مبلغ تلقاه نقدًا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان».

وتابع نقلًا عن البشير «هذه الأموال ليست جزءًا من موازنة الدولة وكنت أنا من يقرر أوجه إنفاقها». ومن المقرر أن تستأنف محاكمة البشير في 24 أغسطس.