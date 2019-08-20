هيئة تحرير الشام تنسحب من خان شيخون في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 09:29 صباحا

انسحبت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل المعارضة السورية من مدينة خان شيخون الاستراتيجية وريف حماة الشمالي المجاور في سورية خلال اليومين الماضيين، على ضوء تقدم قوات النظام في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن «قوات النظام تعمل حاليا على تمشيط خان شيخون، فيما باتت نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك بحكم المحاصرة، ولم يبق أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة النظام ميدانيا أو ناريا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستشفيات أميركية تستقبل مصابي «التدخين الإلكتروني»