هيئة تحرير الشام تنسحب من خان شيخون في سورية

انسحبت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل المعارضة السورية من مدينة خان شيخون الاستراتيجية وريف حماة الشمالي المجاور في سورية خلال اليومين الماضيين، على ضوء تقدم قوات النظام في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن «قوات النظام تعمل حاليا على تمشيط خان شيخون، فيما باتت نقطة المراقبة التركية الموجودة في مورك بحكم المحاصرة، ولم يبق أمام عناصرها إلا الانسحاب عبر طرق تحت سيطرة النظام ميدانيا أو ناريا».