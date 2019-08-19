وزيرة الدفاع الألمانية تبحث مع العاهل الأردني الحرب على الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 04:32 مساء
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور تتحادث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 19 أغسطس 2019. (أ ف ب)

التقت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وبحثت معه الحرب على الإرهاب.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، التقت كارنباور الملك عبدالله وبحثت معه «التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة»، وفق «فرانس برس».

كما بحثا «الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي»، إضافة إلى «سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، خصوصًا في المجالات الدفاعية».

وصلت كارنباور إلى الأردن، الإثنين، في جولتها الأولى للمنطقة منذ توليها منصبها للاطلاع على جهود الجنود الألمان المنتشرين في المنطقة ضمن مشاركة ألمانيا في الحرب ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

ويتمركز مئات الجنود الألمان ومقاتلات تورنادو في قاعدة الأزرق الجوية شمال شرق الأردن ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات ضد التنظيم في العراق وسورية.

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