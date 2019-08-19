المرصد السوري: قتيل في ضربات جوية استهدفت محيط آليات تركية في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 11:55 صباحا
ضربات جوية تستهدف مواقع في شمال غرب سورية (أرشيفية: الإنترنت)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية استهدفت مواقع قرب آليات تركية متوقفة على طريق سريع في شمال غرب سورية بعد دخولها محافظة إدلب اليوم الإثنين.

وأكد المرصد أن مقاتلا من فصيل تدعمه تركيا كان يرافق الرتل التركي قُتل بينما أصيب آخرون، وفق وكالة «رويترز».

دمشق تندد بتحرك قوات تركية إلى سورية غداة سيطرة الجيش على خان شيخون

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الآليات دخلت سورية اليوم الإثنين لمساعدة متشددين في بلدة خان شيخون يواجهون تقدم الحكومة. ووصفت سورية هذا التحرك بأنه «عمل عدواني». 

فيما نددت دمشق، اليوم الإثنين، بدخول رتل عسكري تركي إلى جنوب محافظة إدلب، غداة دخول قوات النظام أطراف مدينة خان شيخون الشمالية الغربية في المنطقة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقصف سوري وروسي لمنع الرتل من التقدم.

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