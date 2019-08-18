قتيل بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية.. و«داعش» يتبنى الهجوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 01:57 مساء
قوات أمنية في مكان انفجار سيارة مفخخة في القامشلي، 18 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أفاد مسؤول أمني بمقتل شرطي وإصابة شخصين بجروح، اليوم الأحد، في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم على حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام.

قال الناطق باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش)، علي الحسن، لـ«فرانس برس» «انفجرت سيارة مفخخة اليوم (الأحد) في حي الأربوية قرب مدرسة الصناعة»، مما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين بجروح، «أحدهما إصابته خطيرة».

وأكد الحسن أنه تم تفجير السيارة «عن بعد»، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل عنصر من الأسايش. 

مرور دورية للأمن الكردي أثناء التفجير 
وشاهد مراسل «فرانس برس» في المكان النيران تتصاعد من السيارة، فيما انهمك عمال إطفاء في إخماد حريقها، مشيرا إلى أن التفجير وقع أثناء مرور دورية للأمن الكردي، في منطقة قريبة من «مفرزة» تابعة للجيش السوري.

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وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، وتحتفظ قوات النظام السوري فيها بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات. وتتعرض مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سورية بين حين وآخر لاعتداءات انتحارية وتفجيرات بسيارات أو دراجات نارية مفخخة وعمليات خطف، يتبنى التنظيم المتطرف تنفيذ معظمها. 

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