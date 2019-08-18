قائد بحرية الحرس الثوري: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يعني عدم الأمن

علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني (أرشيفية: الإنترنت)

قال علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن، نقلا عن وكالة العمال الإيرانية للأنباء .

وأكد تنكسيري أن إيران تريد السلام والاستقرار في الخليج، لكنه وجه تهديدا عندما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء قوله إنه إذا تم استهداف أي سفينة تستخدم الوقود النووي في الخليج فإن الدول التي تقع في جنوب المنطقة لن يصبح لديها مياه الشرب بسبب التلوث.

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وتصاعد التوتر بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر في الخليج، بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو واحتجزت ناقلة بريطانية الشهر الماضي قائلة إنها خالفت قواعد الملاحة البحرية، وفق وكالة «رويترز».

احتجاز ناقلة نفط

واحتجزت إيران الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية للاشتباه في انتهاكها لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا حليفة إيران الوثيقة.

وقال تنكسيري «وجود أمريكا وإنجلترا في هذه المنطقة يعني عدم الأمن»، وأضاف أن إيران يمكنها أن توفر الأمن في الخليج من خلال تشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة.