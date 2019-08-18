قائد بحرية الحرس الثوري: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يعني عدم الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 12:36 مساء
علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني (أرشيفية: الإنترنت)

قال علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن، نقلا عن وكالة العمال الإيرانية للأنباء .

وأكد تنكسيري أن إيران تريد السلام والاستقرار في الخليج، لكنه وجه تهديدا عندما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء قوله إنه إذا تم استهداف أي سفينة تستخدم الوقود النووي في الخليج فإن الدول التي تقع في جنوب المنطقة لن يصبح لديها مياه الشرب بسبب التلوث.

الحرس الثوري الإيراني: واشنطن ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط قرب جبل طارق
وتصاعد التوتر بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر في الخليج، بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو واحتجزت ناقلة بريطانية الشهر الماضي قائلة إنها خالفت قواعد الملاحة البحرية، وفق وكالة «رويترز».

احتجاز ناقلة نفط
واحتجزت إيران الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية للاشتباه في انتهاكها لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا حليفة إيران الوثيقة.

وقال تنكسيري «وجود أمريكا وإنجلترا في هذه المنطقة يعني عدم الأمن»، وأضاف أن إيران يمكنها أن توفر الأمن في الخليج من خلال تشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية