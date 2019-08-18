المتمردون الحوثيون في اليمن يعلنون تعيين «سفير» في طهران

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامئني مع المتحدث باسم المتمردين الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام، 13 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، تعيين «سفير للجمهورية اليمنية» في طهران، في خطوة اعتبرتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنها تشكل «انتهاكا سافرا» للقوانين الدولية.

فيما لم يصدر عن طهران أي إعلان رسمي حول مسألة القبول بوجود «سفير» على أراضيها يمثل سلطة الحوثيين غير المعترف بها، وفق وكالة «فرانس برس». بينما نقلت قناة «المسيرة» المتحدثة باسم المتمردين عن بيان مساء أمس السبت «صدور قرار جمهوري بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وقطع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي العلاقات مع إيران في أكتوبر 2015، وأمر بإغلاق السفارة في عاصمة الجمهورية الإسلامية، بعدما اتهم طهران بدعم المتمردين عسكريا. وتنفي إيران هذا الاتهام، لكنها تؤكد أنها تؤيد الحوثيين سياسيا.

نقل الدعم إلى العلن

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها إعلان المتمردين الحوثيين. وكتبت في تغريدة أنها «تعتبر الإعلان عن إقامة تبادل دبلوماسي بين نظام طهران وميليشيات الحوثي انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية». ورأت أن «ذلك لم يكن مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن».

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يتعهد بمواصلة دعم الحوثيين في اليمن

خامئني يجدد دعمه الحوثيين

الإعلان عن تعيين «سفير» في طهران جاء بعدما عقد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامئني مباحثات مع المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام الثلاثاء الماضي في طهران. وجدد خامئني دعمه المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومساحات واسعة من شمال البلاد، واتهم خصوم طهران بـ«التآمر» لتقسيم اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية. وقال خامئني في بيان صدر عقب المباحثات «أعلن دعمي للمجاهدين في اليمن»، واتهم «السعودية والإمارات وأنصارهم بارتكاب جرائم كبرى في اليمن».

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وتصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية، خصم إيران اللدود، في مارس 2015 دعما للحكومة. وتسبب النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.