الاحتلال يقتل ثلاثة فلسطينيين قرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 08:45 صباحا
جندي إسرائيلي خلال دورية لجيش الاحتلال قرب أحد المعابر على حدود قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيان أنه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه من زعم أنهم «مسلحون مشبوهون» أمام السياج الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن «محمد الترامسي (26 عاما) ومحمد أبو ناموس (27 عاما) ومحمود الولايدة (24 عاما) سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة الليلة الماضية». وتحدثت عن جرح فلسطيني رابع في الحادثة نفسها، موضحة أن «إصابته حرجة».

وأطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل مساء السبت، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال 24 ساعة. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث حروب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ العام 2008.

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