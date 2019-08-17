الحكومة اليمنية تعلن انسحاب الانفصاليين من مواقع في عدن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 01:00 مساء

أعلن عضو في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، أن القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من عدة مبان رسمية سيطرت عليها مؤخرا في عدن من القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكتب وزير الإعلام معمر الإرياني على تويتر أن الانفصاليين أخلوا مقرات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي، إضافة إلى مستشفى عدن، بعدما أعلن الائتلاف العسكري بقيادة السعودية في وقت سابق عن هذا الانسحاب في بيان، وفق وكالة «فرانس برس».

الحكومة اليمنية: لا حوار دون انسحاب الانفصاليين من المقرات السيادية في عدن

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