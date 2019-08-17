السودانيون يحتفلون ببدء الانتقال إلى حكم مدني قبل ساعات من توقيع الإعلان الدستوري

سودانيون في 24 أبريل 2019 قرب جدار في الخرطوم رسمت عليه رسوم غرافيتي ترمز الى الثورة. (فرانس برس)