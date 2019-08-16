وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال (أرشيفية: الإنترنت)

توفى فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص شرطي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق النار عليه عند مدخل مستوطنة اليعازر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، وفق إعلان وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلاً عن بيان لوزارة الصحّة «استشهد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع غوش عتصيون الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح بيان الوزارة أنّ «المواطن علاء خضر الهريمي، 27 عاماً، من مدينة بيت لحم، استشهد متأثّراً بجروحه البالغة التي أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال».

الشرطة الإسرائيلية تؤكد وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص عناصرها

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، إصابة إسرائيليين اثنين بجروح في عملية دهس عند مدخل مستوطنة اليعازر، وقال في بيان إن «تحقيقًا أوليًا في الحادث يشير إلى أن فلسطينيًا دهس مدنيين اثنين».

وأوضحت الشرطة أن شرطيًا كان عائدًا إلى منزله بعد انتهاء عمله شاهد الهجوم ورأى المهاجم يحاول الخروج من الآلية «فأطلق النار عليه» ونجح في «تحييده». ووقع الحادث في محطة للحافلات مقابل مدخل المستوطنة. ونشرت قوات كبيرة للشرطة في مكان الهجوم، كما ذكر مصور من وكالة «فرانس برس».

تصاعد التوتر

وصرح متحدث باسم مستشفى هداسا في القدس أن رجلًا في السابعة عشر من العمر نقل إليه وهو في حالة خطيرة ويخضع لتنفس اصطناعي. ونقلت شابة إصابتها أقل خطورة الى مستشفى آخر.

وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس هذا الأسبوع بعد تزامن الأعياد الإسلامية واليهودية واندلاع المواجهات الأحد بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في الحرم القدسي أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين وأربعة من عناصر الشرطة.