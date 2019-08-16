وزير الدفاع التركي: «مركز العمليات المشتركة» في سوريا يبدأ العمل الأسبوع المقبل

قوات أميركية وتركية في سوريا عام 2018 (فرانس برس)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، أنّ «مركز العمليات المشتركة» الأميركية-التركية في سوريا سيبدأ العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقال في شانلي أورفا (جنوب شرق) التي زارها مع رئيس الأركان لتفقّد القوات التي ستعمل في إطار هذا المركز إنّ «مركز العمليات المشتركة سيعمل بكامل طاقته الأسبوع المقبل».

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع التركية عن الوزير قوله «لقد توصّلنا إلى اتفاق عام حول التنسيق والسيطرة على المجال الجوي، وكذلك حول العديد من الموضوعات». وتابع «حتى الآن تمّ الالتزام بالجدول الزمني المحدّد (مع واشنطن)، ونتوقّع أن يستمر الأمر على هذا المنوال»، وفق «فرانس برس».

إنشاء منطقة عازلة

ويعمل وفد أميركي في شانلي أورفا، منذ الإثنين الماضي، على إنشاء هذا المركز، بموجب اتّفاق تمّ التوصّل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن في ختام مفاوضات صعبة، فإنّ «مركز العمليات المشترك» يهدف إلى التحضير لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا. إضافة إلى إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، القوات المدعومة من واشنطن، بينما تعتبرها أنقرة «منظمة إرهابية».

إردوغان يؤكد إطلاق الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سورية قريبا

وأقام الأكراد السوريون الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الحرب ضد تنظيم «داعش» منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا، لكن مع انتهاء الحرب ضد الإرهابيين أثار احتمال انسحاب الجيش الأميركي مخاوف الأكراد من هجوم تركي تلوّح به أنقرة منذ فترة طويلة.