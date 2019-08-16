السلطات الإسرائيلية تتراجع عن منع دخول النائبة الأميركية رشيدة طليب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 02:51 مساء
النائبة الأميركية الديمقراطية رشيدة طليب، (الإنترنت: أرشيفية)

تراجعت السلطات الإسرائيلية عن قرارها بمنع النائبة الأميركية الديمقراطية رشيدة طليب، من زيارة عائلتها في الضفة الغربية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وزعم وزير الداخلية الإسرائيلي، أنه سمح لـ«رشيدة» بالدخول كي تقوم بـ«زيارة إنسانية لجدتها»، قائلًا إنها «وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها».

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وفي وقت سابق،  توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، بطلب لمنع دخول رشيدة والنائبة الأخرى، إلهان عمر، إذ كتب عبر حسابه على موقع «تويتر»، «إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة، فهذا سيظهر ضعفا كبيرا».

يذكر أن رشيدة طليب، صاحبة الأصول الفلسطينية، كانت لها مواقف داعمة للقضية الفلسطينية في الحزب الديمقراطي والكونجرس، كما تبنت حملة مع عدد من النواب الآخرين، لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية الصادرة من مستوطنات في الضفة الغربية وغزة.

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