«قوى الحرية والتغيير» تندد بإزالة جداريات توثق الاحتجاجات في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 03:11 مساء

ندد تحالف «قوى الحرية والتغيير» في السودان، الأربعاء، بمسح جداريات توثق الحركة الاحتجاجية في مختلف أنحاء الخرطوم، داعيًا المجلس العسكري لوقف حملة إزالتها، ومن ناحية أخرى دعا أنصاره إلى رسم المزيد.

وقال التحالف الذي يقود الاحتجاجات، التي أطاحت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، «إن المجلس العسكري وأعداء الثورة يقومون بمسح الجداريات التي زينت شوارع القيادة العامة وبعض شوارع الخرطوم».

وتابع في بيان، وفق «فرانس برس»، «ندين هذا السلوك ونعتبره انتهاكًا واضحًا وامتدادًا مقصودًا لطمس أحد أهم ملامح الثورة».

وخلال الأيام الماضية، تم طلاء هذه الرسومات الملونة التي زينت شوارع العاصمة خلال المراحل الأولى للحركة الاحتجاجية التي أطاحت البشير.

وباتت هذه الرسومات مع الموسيقى رمزًا للطبيعة الشعبية للحركة الاحتجاجية التي قادها نشطاء شباب عوضًا عن أحزاب سياسية معارضة.

وكثير من هذه الرسومات رُسمت على جدران منطقة القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث اعتصم المحتجون الشباب لأسابيع قبل فض تجمعهم بالقوة في 3 يونيو الماضي.

كما نظم فنانون حملة لرسم وجوه ضحايا الحركة الاحتجاجية أمام منازلهم في مسعى لتخليد ذكراهم.

وقالت حركة الاحتجاج «قوى الحرية والتغيير»، إن «هذه خطوة عبثية وتنم عن عجز أعداء الثورة عن إدراك تجذر الثورة ووعيها في كل قلب وفؤاد»، مطالبة «المجلس العسكري بإيقاف مسح الجداريات فورًا، وندعو جميع الثوار إلى مواصلة رسم الجداريات وممارسة كافة حقوقهم في التعبير».

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