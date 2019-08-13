الحجاج يعودون إلى مكة لطواف الوداع مع قرب انتهاء المناسك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 10:54 مساء
الحجاج يعودون إلى مكة (ارشيفية: الإنترنت)

بدأ نحو 2.5 مليون حاج، اليوم الثلاثاء، العودة إلى مكة؛ استعدادا لاختتام المناسك بطواف الوداع مع اقتراب أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم من الانتهاء دون أي حوادث على الرغم من التحديات اللوجيستية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأكد مسؤولون كبار أن المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى وأن الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام، وتربط المملكة سمعتها بإشرافها على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وعلى تنظيم الحج. وتأمل في استمرار الأعداد في التزايد لمساعدتها على تعزيز قطاع السياحة، وفق وكالة «رويترز».

فيما رمى الحجاج الجمرات في منى قبل أن يعودوا إلى الحرم المكي الذي امتلأ بالطائفين والمصلين الذين يستعدون للمغادرة. وقال جاسم علي حقاني (حاج سعودي)، إنه يشعر بالامتنان للسلطات على حسن إدارتها للمناسك.

وأضاف حقاني وهو يستعد لأداء طواف الوداع في مكة «ما أقدر أن أعبر عن فرحتي وسروري... الإنسان ما يجي الحج إلا وفي حاجات في نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى. في المريض وفي المعسر والمديون وهذه ما يعطيها الإنسان إلا لله عز وجل فيدعو الله بما أراد في نفسه».

وتدفق ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج، أغلبهم من خارج السعودية، لأداء الفريضة التي تستغرق خمسة أيام هذا العام. ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفا من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

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