مصر تستضيف اجتماع لأبرز الحركات الاحتجاجية في السودان

سودانيات يشاركن في تظاهرة شمال الخرطوم، 1 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنّ ممثلي أبرز الحركات الاحتجاجية في السودان اختتموا أمس الاثنين اجتماعاً استضافته مصر، قبل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء إن «مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعا مهما بين قوى الحرية والتغيير، ومنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان، ودعم الوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري».

وأشارت الوكالة إلى أن قوى الحرية والتغيير هي رأس حربة الحركة الاحتجاجية، التي قادت التظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل، في حين أنّ الجبهة الثورية تضمّ ثلاث مجموعات سودانية متمرّدة.

وأضاف البيان أنّ «المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء، واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم».

وشددت الوزارة على أنّ «استمرار الاتصالات مع السودان، ودول الجوار والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلّعات الشعب السوداني».

وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالبشير، توصّل الطرفان في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق على الانتقال إلى الحكم المدني خلال ثلاث سنوات.

ومن المقرّر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 أغسطس. ويشهد السودان أزمة سياسية منذ ديسمبر، حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم.