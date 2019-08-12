سفينة حربية بريطانية تبحر صوب الخليج للمشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 10:24 مساء

أبحرت السفينة الحربية البريطانية «كينت» صوب الخليج، اليوم الإثنين؛ للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب.

تأتي الخطوة بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وكانت قوات بحرية بريطانية احتجزت سفينة إيرانية قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو الماضي؛ للاشتباه في تهريبها شحنة نفط إلى سوريا، وفق «رويترز».

وقال آندي براون قائد السفينة البريطانية كينت «لا يزال تركيزنا الشديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر الحالي». وأضاف «لكننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدولي وهو ما تهدف إليه عمليات الانتشار هذه».

وأُعلن عن الانتشار للمرة الأولى الشهر الماضي وسيشمل تولي السفينة كينت مهام سفينة بريطانية أخرى تعمل بالفعل في الخليج هي السفينة دنكان.

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