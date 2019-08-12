14 مصابا في انفجارات بمخزن أسلحة لفصيل عراقي مسلح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 09:52 مساء
انفجارات بمخزن أسلحة تابع لفصيل عراقي مسلح (أرشيفية: الإنترنت)

اندلع حريق كبير، اليوم الإثنين، في مخزن أسلحة يديره فصيل عراقي مسلح ما تسبب في انفجارات سمع دويها في أنحاء من العاصمة بغداد وأسفرت عن إصابة 14 شخصا، حسبما أفادت السلطات العراقية.

يقع المخزن الذي يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران داخل مقر للشرطة الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد، وفق وكالة «رويترز».

وقال مصدر أمني لـ «رويترز» إن صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا كانت موجودة بالمخزن. وقال قاسم العتابي، وهو متحدث باسم مديرية الصحة بالمنطقة، إن الحريق تسبب في إطلاق بعض الصواريخ التي سقطت في أحياء على بعد كيلومترات وأصابت 14 شخصًا معظمهم أطفال.

وقال سيف بدر المتحدث باسم وزارة الصحة إن معظم الجرحى خرجوا من مستشفيات المنطقة حيث لحقت بهم إصابات طفيفة. فيما أشار مصدر بالشرطة إلى أن الحريق ربما وقع بسبب إهمال أفضى إلى أوضاع تخزين سيئة وبسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأمرت وزارة الداخلية بفتح تحقيق.

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