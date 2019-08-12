التحالف بقيادة السعودية: شقيق زعيم الحوثيين قتل في صراع داخلي

أفراد من الجيش السعودي، (الإنترنت: أرشيفية)

أرجع التحالف الذي تقوده السعودية، مقتل شقيق زعيم حركة الحوثيين في اليمن إلى صراع داخلي، ليقدم تفسيرا مختلفا للواقعة عن الذي أعلنته الحركة المتحالفة مع إيران في وقت سابق، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وقالت حركة الحوثي، يوم الجمعة الماضي، إن إبراهيم بدر الدين الحوثي اغتيل في العاصمة اليمنية صنعاء «بأيدي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي»، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

لكن التحالف، قال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن إبراهيم بدر الدين الحوثي تعرض للتصفية خلال «عملية داخلية»، نتيجة صراع بين الأجنحة المختلفة بالحركة وخلاف بين القيادات.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم المراكز الحضرية. وخلال الأيام القليلة الماضية تمثل التركيز على جنوب اليمن حيث سيطر الانفصاليون الجنوبيون بالفعل على مدينة عدن الساحلية مقر الحكومة الموقتة، ما أدى إلى تصدع التحالف الذي يقاتل الحوثيين.