أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام «الأضحى»

حجاج مسلمون يرمون جمرة العقبة الكبرى في مكة المكرمة في المملكة السعودية في 11 أغسطس 2019. (فرانس برس)