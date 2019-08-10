الخارجية اليمنية تحمل أبو ظبي «تبعات الانقلاب» في عدن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 10:31 مساء

حملت وزارة الخارجية اليمينة، السبت، المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات «تبعات الانقلاب» في عدن، مطالبة أبو ظبي بوقف دعمها المادي والعسكري فورا للانفصاليين بعدما سيطروا على القصر الرئاسي في المدينة.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في تغريدة على حساب موقع وزارة الخارجية اليمنية على «تويتر»، وفق «فرانس برس»، أن حكومته تحمل «المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة تبعات الانقلاب على الشرعية في عدن»، مطالبا أبو ظبي بـ«إيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري».

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