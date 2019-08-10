خامنئي يدعو إلى إفشال «صفقة القرن»: جريمة بحق البشرية

المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي. (الإنترنت- أشيفية)

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ندد يوم السبت بخطة أمريكية ترمي إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى مشاركة فعالة لإفشال الخطة التي يطلق عليها «صفقة القرن».

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامئني قوله في رسالة وجهها إلى الحجاج في يوم عرفة «الخدعة التي يطلق عليها (صفقة القرن) والتي يجري التمهيد لها من قبل أمريكا الظالمة وأعوانها الخونة تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بحق المجتمع البشري»، حسب ما ذكرت «رويترز».

وأضاف خامنئي «ندعو الجميع إلى مشاركة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر من قبل العدو». وقال التلفزيون إن الرسالة تليت في تجمع للحجاج الإيرانيين.

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وطلب المسؤولون السعوديون من الحجاج التركيز على شعائر الحج وحذروا من استغلالها في أغراض سياسية وذلك في خضم حروب بالمنطقة.

ولم يكشف البيت الأبيض النقاب بعد عن كامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ويعكف صهره ومستشاره جاريد كوشنر على صياغتها.

ولم يقدم كوشنر حتى الآن سوى خطة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لإحياء الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان تتوقف على توصل إسرائيل والفلسطينيين إلى تسوية سياسية لصراعهم القائم منذ عشرات السنين.