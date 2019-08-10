أكثر من مليوني حاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم (بث مباشر)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 09:25 صباحا
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات في مكة 10 أغسطس 2019. (سكاي نيوز)

يقف اليوم السبت، على صعيد جبل عرفات أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج هذا العام.

وتقدم بوابة الوسط بثا مباشر لمناسك الحج.

فيما تتابع القيادة السعودية تحركات ضيوف الرحمن وما يجري بين المشاعر المقدسة لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة، حسب ما نقلت قناة «العربية».

وبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ فجر اليوم السبت الصعود إلى جبل عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم.

واستبدلت المملكة العربية السعودية، فجر السبت كسوة الكعبة بأخرى جديدة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت.

وقضى ملايين الحجاج، يوم الثامن من ذي الحجة في مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى جبل عرفات للوقوف به؛ وأداء الركن الإعظم للحج.

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