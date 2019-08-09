مورو والشاهد والزبيدي.. نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية في تونس

عبد الفتاح مورو خلال تقديمه طلب ترشحه للانتخابات الرئيسية في تونس، 9 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قدم 98 مرشحا أوراقهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، في آخر أيام فتح باب التقديم، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة.

وتقدم 42 مرشحا الجمعة وأودعوا ملفاتهم، قبل غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 31 أغسطس القائمة النهائية للمقبولين بعد دراسة ملفاتهم.

وقدمت صباح الجمعة ترشيحات كل من: رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي رشحته «حركة النهضة»، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه «تحيا تونس».

وأكد الشاهد في تصريحات للصحفيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال «من يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية».

وقدم مورو (71 عاما) ترشحه يرافقه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتديا لباس «الجبة» التونسية على عادته وقال في تصريحات للصحفيين إن الهدف من الترشح «خدمة الوطن». وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا موقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الفائت لتعلن هيئة الانتخابات لاحقا تغييرا في «روزنامة» الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.

كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه مدعوما من حزب «نداء تونس». وقد تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.

إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي، نبيل القروي، ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار «الدفاع عن الفقراء» رغم أن القضاء وجه إليه تهم تبييض الأموال.

وفي سابقة في العالم العربي، قدم المحامي التونسي، منير بعتور، الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين جنسيا ولا يخفي أنه منهم، الخميس ملف ترشحه.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.