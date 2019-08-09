موسكو تتهم الأمم المتحدة بتقديم «بيانات خاطئة» بشأن القصف في إدلب

من بلدة معرة حرمة في محافظة إدلب السورية بتاريخ 5 أغسطس 2019 (فرانس برس)

اتهمت روسيا، الجمعة، الأمم المتحدة بتقديم «بيانات خاطئة» عن المدارس والمستشفيات التي تعرضت للقصف في محافظة إدلب السورية من قبل النظام السوري وحليفته موسكو.

لكن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف، انتقد المنظمة الدولية لاعتمادها على «بيانات خاطئة» لتحديد المواقع المدنية في إدلب، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وأكد المندوب الروسي أن موسكو طلبت من عسكرييها التأكد من صحة كل اتهام بقصف أهداف مدنية، لكنهم اكتشفوا أن البيانات التي قدمتها «الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة كانت خاطئة».

ويعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة في إدلب، آخر محافظة خارجة عن سيطرة النظام السوري بعد ثماني سنوات من الحرب.

وتسبب التصعيد في المحافظة والذي طال منشآت مدنية بمقتل نحو 800 مدني منذ نهاية أبريل وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ودفع أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الشهر الماضي إن الضربات الموجهة على أهداف مدنية هي على ما يبدو مقصودة.

وأعلن المسؤول الإنساني الخاص بسوريا في الأمم المتحدة بانوس مومتزيس الخميس في جنيف أنه خلال الأيام المئة الماضية، أكد مكتبه تعرض «39 منشأة صحية و50 مدرسة ومراكز توزيع مياه وأسواق ومخابز في أحياء مدنية عديدة» لضربات.

ومن جانبه، أعلن المندوب الروسي، غاتيلوف، «يقولون إنه في يوم محدد دمرت مدرسة أومستشفى في منطقة ما. ويقدمون الإحداثيات. تحقق موظفونا من صحة ذلك ولحظوا أن لا مستشفى في ذلك المكان ولا مدرسة، وأنه في اليوم الذي أشارت إليه الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تقم الطائرات الروسية بأي غارة».

وطلب من وكالات الأمم المتحدة «التحقق من صحة المعلومات التي تتلقاها من المنظمات غير الحكومية»، مضيفًا «لا يقومون بذلك ولا أعرف لماذا».

وتخشى الأمم المتحدة أن يطلق النظام السوري قريباً عملية واسعة ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) الجهادية التي تسيطر منذ كانون الثاني/يناير على معظم أجزاء محافظة إدلب وبعض أجزاء محافظات حلب وحماه واللاذقية المجاورة.

وأعلن مومتزيس الخميس أن تجدد المعارك في إدلب بعد وقف قصير لإطلاق النار أثار "ذعراً تاماً" بين السكّان، مشيراً إلى أنه "لا خطط من أجل ثلاثة ملايين شخص يعيشون هناك".

واقترح غاتيلوف على تركيا أن تنفذ التزامها الفصل بين "الإرهابيين" والمدنيين في إدلب.

وقال إن "مكافحة الإرهاب يجب ألا تتوقف أبداً، هذا أمر علينا فهمه جيداً"، متابعاً "يجب القضاء على هؤلاء الإرهابيين جميعاً أو مقاضاتهم".