مقتل شقيق زعيم الحوثيين في اليمن

عناصر من قوات الحوثي في اليمن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الحوثيون باليمن، الجمعة، أن أحد أشقاء زعيم الحركة عبد الملك الحوثي اغتيل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إنه تم العثور على إبراهيم بدر الدين الحوثي ميتًا في منزل بصنعاء وأن الحركة نشرت قوات إضافية في أنحاء المدينة.

وقالت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون في بيان، «تنعى وزارة الداخلية للشعب اليمني استشهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته».

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في 2014 بعد أن أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليًا والمتمركزة الآن في مدينة عدن الجنوبية. وهم يحاربون قوات مدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ 2015.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون الفساد.