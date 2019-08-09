أميركا تحكم بالسجن على لبناني متهم بتمويل حزب الله

مقاتلون من حزب الله يشاركون في جنازة أحد رفاقهم الذي قتل في سوريا، 18 مارس 2017، (ا ف ب)

قضت محكمة أميركية، بالسجن على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار؛ لإدانته بالالتفاف على عقوبات أميركية فرضت عليه باعتباره «مساهما ماليا كبيرا» لحزب الله، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الخميس.

وأوقف تاج الدين (63 عاما) في المغرب خلال مارس 2017 ، بناء على طلب من السلطات الأميركية، وسلم إلى الولايات المتحدة، وفق الوكالة الفرنسية. ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن في 24 من الشهر ذاته تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد الجماعات الإرهابية وتبييض الأموال.

وأقر في ديسمبر 2018 «تآمره مع خمسة أفراد آخرين على الأقل؛ لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات اميركية، في انتهاك للمحظورات»، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين. ولم يتهم بتقديم دعم مالي لحزب الله حديثا، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد 2009 للإفلات من العقوبات ومواصلة التعامل التجاري مع شركات أميركية.

وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أميركيّين ويدفع لهم عبر تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشركات أنها تتعامل معه، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 27 مليون دولار.

وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي «إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له».