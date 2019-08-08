رئيس الحكومة التونسية يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 11:38 مساء
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في العاصمة التونسية في 3 يوليو 2019. (فرانس برس)

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 15 سبتمبر وذلك قبل يوم من غلق باب الترشح. 

وقال أصغر رئيس وزراء تونسي في مؤتمر لحزبه تحيا تونس، «فكرت جيدا وقررت الترشح لمنصب رئيس الجمهورية»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ويجب أن تثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشيح الشاهد وهو مهندس زراعي يبلغ الثالثة والأربعين. 

ومن خلال ترشّحه لهذا المنصب يقول الشاهد إنه «يريد الانفصال عن النظام القديم وإعطاء الأمل لجميع التونسيين وبخاصة للشباب بأن بإمكانهم أن يكونوا في مناصب مهمة في الدولة».

وحزب تحيا تونس الذي تأسس في بداية السنة، أصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وتراجعت شعبية الشاهد في الأشهر الأخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم. ودخل الشاهد الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير.

وجرى اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب نداء تونس، حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب تحيا تونس الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب نداء تونس، وفق «فرانس برس».

والشاهد هو رئيس الحكومة الاطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011. ويغلق الجمعة باب الترشّح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرّرة في 15 سبتمبر. 

وبدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة التونسية.

وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات. وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، اذا تطلب الأمر، قبل 3 نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

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