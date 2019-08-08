الكويت تتسلم رفات مفقودين في حرب الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 01:50 مساء
الكويت تتسلم رفات مفقودين في حرب الخليج (أرشيفية: الإنترنت)

تسلمت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، رفات 48 كويتيًا من العراق، فقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991 عندما أرسل صدام حسين قواته إلى الكويت قبل أن يطردها تحالف بقيادة أميركية.

ووضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام في غزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003. وتقول الكويت إن نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فقدوا خلال الاحتلال الذي استمر سبعة أشهر والحرب التي تلته، وفق وكالة «رويترز».

وقال مسؤولون عسكريون عراقيون إن الرفات عثر عليها في مارس بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترًا غربي مدينة السماوة. وذكر الجيش العراقي ومسؤولون في قطاع الصحة أثناء مراسم التسليم أن نتائج الفحوص التي أجريت على الرفات أكدت هوية أصحابها. وقال اللواء حازم قاسم إن «الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث على بقية رفات الكويتيين وإعادتهم إلى ذويهم».

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الغزو الذي انتهى بحرب الخليج في عام 1991، لكن العلاقات عادت بعد الإطاحة بصدام من الحكم في 2003.

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